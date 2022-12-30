В Киевской области сегодня, 30 декабря, будут тренироваться саперы, поэтому могут звучать взрывы. Об этом сообщает пресс-служба Киевской ОВА.

Пиротехники будут отрабатывать свои навыки на территории Вышгородского района. Среди запланированных мероприятий – изъятие и ликвидация взрывоопасных предметов. В связи с этим в некоторых общинах области можно слышать звуки взрывов.

"Сохраняйте спокойствие и при воздушной тревоге немедленно переходите в укрытия", - говорится в сообщении.

Напоминаем, сегодня в Киеве воздушная тревога длилась 33 минуты - с 11:47 до 12:20.

Ранее "Страна" писала, сколько месяцев необходимо сапёрам, чтобы разминировать освобожденную Херсонскую и Николаевскую области.

Также мы писали, как в Херсоне во время разминирования админздания подорвался полицейский сапер. Он получил ранения, но выжил.

Тем временем война в Украине продолжается уже 310-й день. "Страна" следит за новостями 30 декабря в своем онлайне .

Ранее мы подводили итоги 309-го дня войны. Вчера на Украину обрушилась десятая по счету ракетная атака. Сначала был налет 69 ракет утром. Днем россияне точечно били по прифронтовым городам - Николаеву, Харькову, Константиновке, Херсону. Дополнительно нанесли 10 ракетных и 23 авиаудара. Всего за день были повреждены десять объектов критической инфраструктуры в десяти областях. Также пострадали 18 жилых домов, ранены пять человек.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказала о последних событиях, связанных с войной в Украине.