Жители столицы в среду слышали взрывы. В Киевской ОВА рассказали о возможных причинах
Жители столичной Куреневки и Минского массива 28 декабря слышали взрывы. Тревога на тот момент в Киеве объявлена не была.
В Киевской областной военной администрации при этом предупреждают, что сегодня, 28 декабря, в Вышгородском районе проводятся учения саперов, поэтому могут быть слышны звуки взрывов. Жителей региона призывают соблюдать спокойствие.
Вышгородский район Киевской области находится на север от Киева, то есть, относительно близко к указанным районам.
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