Жители столичной Куреневки и Минского массива 28 декабря слышали взрывы. Тревога на тот момент в Киеве объявлена не была.

В Киевской областной военной администрации при этом предупреждают, что сегодня, 28 декабря, в Вышгородском районе проводятся учения саперов, поэтому могут быть слышны звуки взрывов. Жителей региона призывают соблюдать спокойствие.

Вышгородский район Киевской области находится на север от Киева, то есть, относительно близко к указанным районам.

Война в Украине продолжается уже 308-й день. "Страна" следит за новостями 28 декабря в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 307-го дня войны. Основные боевые действия в Украине по-прежнему сосредоточены вокруг Бахмута и Сватово. Под Кременную россияне перебрасывают крупные подкрепления, чтоб не допустить прорыва ВСУ.

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