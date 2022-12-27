В Киеве разоблачили афериста, сбывавшего поддельные водительские удостоверения, им оказался 27-летний уроженец Донецка. Теперь мужчине грозит от трех до восьми лет лишения свободы.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

"Подозреваемый совместно с другими участниками преступной группы разместил на интернет-сайте объявление о возможности изготовления и продажи водительских удостоверений без прохождения обучения в автошколе и без сдачи экзамена на знание ПДД.



Получив заказ от клиентов, подозреваемый, являясь администратором сайта, лично обсуждал с ними необходимую водительскую категорию и сроки изготовления документа. Злоумышленник также уверял заказчиков, что изготовленное водительское удостоверение является действительным на территории Украины и может быть сгенерировано в приложении "Дия"", - рассказали правоохранители.

Мошенник за дубликат водительского удостоверения просил 2500 грн., а за водительское удостоверение категории В1 – 7500 грн. Поддельные документы посылались заказчикам по почте.



Правоохранительные органы обвинили дончанина в подделке документов и мошенничестве (ч. 3 ст. 190, ч. 3 ст. 358 УК Украины - Ред.), ему грозит от трех до восьми лет лишения свободы.

Ранее мы писали о том, что в Киеве мужчина похитил 40 тысяч евро с помощью квадрокоптера, в результате чего был приговорен к 5,5 годам лишения свободы.

Напомним, на фоне имеющихся проблем со связью разных мобильных операторов Украины мошенники изобрели новую "схему" для выманивания денег.