В Киеве мужчина похитил 40 тысяч евро с помощью квадрокоптера, в результате чего был приговорен к 5,5 годам лишения свободы.

Об этом сообщает Киевская городская прокуратура в Телеграм.



"Прокурорами в суде доказано, что для реализации преступного плана ранее судимый уроженец Луганской области разместил в интернете объявление об обмене валюты по выгодному курсу. На объявление откликнулся граждан, планировавший обменять 40 тыс. евро на гривне", - говорится в тексте.



Сообщается, что во время встречи, которая состоялась в одном из обменных пунктов, мужчина передал указанную сумму мошеннику. В это время злоумышленник незаметно для клиента поместил деньги в сумку-сетку, прикрепленную к квадрокоптеру, после чего активировал дрон, направив его в заранее подготовленное место. В дальнейшем мошенник покинул помещение через скрытое отверстие в стене. Квадрокоптер с прикрепленной сумкой из 40 тыс. евро упал недалеко от места совершения преступления и был обнаружен местной жительницей, которая сообщила о находке правоохранительных органов.



"Приговором Подольского районного суда города Киева злоумышленник признан виновным в инкриминируемом правонарушении и приговорен к наказанию в виде 5 лет 6 месяцев лишения свободы", - резюмировали в прокуратуре.

Напомним, на фоне имеющихся проблем со связью разных мобильных операторов Украины мошенники изобрели новую "схему" для выманивания денег.

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