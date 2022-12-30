КГГА призывает киевлян не игнорировать сигналы воздушной тревоги во время праздников и придерживаться комендантского часа, который действует с 23:00 до 05:00.

Об этом говорится в сообщении КГГА в телеграм-канале.

Метро в праздники будет работать как и раньше, до 22:00, наземный общественный транспорт - до 22:30.

Также напоминают о запрете салютов, фейерверков и пиротехники.

Ранее глава Нацполиции Игорь Клименко рассказал о трех вариантах, которые ждут нарушителей комендантского часа в новогодние праздники.

Напомним, в новогоднюю ночь комендантский час в Украине не отменяется.

Война в Украине продолжается уже 310-й день. "Страна" следит за новостями 30 декабря в своем онлайне .

Ранее мы подводили итоги 309-го дня войны. Вчера на Украину обрушилась десятая по счету ракетная атака. Сначала был налет 69 ракет утром. Днем россияне точечно били по прифронтовым городам - Николаеву, Харькову, Константиновке, Херсону. Дополнительно нанесли 10 ракетных и 23 авиаудара. Всего за день были повреждены десять объектов критической инфраструктуры в десяти областях. Также пострадали 18 жилых домов, ранены пять человек.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказала о последних событиях, связанных с войной в Украине.