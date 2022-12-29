В Харькове центром встречи Нового года 31 декабря будет станция метро Университет, где ранее уже установили главную в городе новогоднюю ёлку.

Об этом сообщается на сайте Харьковского городского совета.

Расписание на 31 декабря такое:

В 10:00 и в 12:30 - новогоднее представление для детей "Белая колдунья Лединелла";

С 12:00 до 18:00 - на станции будет работать резиденция Святого Николая;

С 18:00 до 20:30 - праздничная программа по случаю встречи Нового года с участием харьковских артистов и музыкальной группы.

Также мы рассказали, что Центральном ЖД-вокзале в Киеве появилось расписание праздничной концертной программы. Там будет концерт Олега Скрипки, а также выступит группа Kozak System.

Напомним, в новогоднюю ночь комендантский час в Украине не отменяется. В настоящее время в каждом регионе Украины установлен свой период комендантского часа.

Ранее мы писали, что в случае нарушения комендантского часа в новогоднюю ночь украинцы могут ограничиться проверкой документов со стороны правоохранителей, но также могут и попасть за решетку. Все зависит от наличия документов и отношений с законом.