Жители третьей от Солнца планеты до 7 января могут наблюдать на вечернем небе практически все планеты Солнечной системы, видимые невооруженным взглядом.

Увидеть сразу всю новогоднюю небесную "гирлянду" планет можно начиная с утра, когда взойдет Марс. Красную планету нельзя наблюдать вечером, когда появятся на небосклоне остальные участники новогоднего построения.

Лучшее время для наблюдения без приборов все-таки по вечерам - с 15.00 до 17.00.

"В предновогодние и новогодние вечера сложатся уникальные условия, когда за вечер можно увидеть сразу все планеты, кроме Марса (Марс наблюдается на утреннем небе). Новогодний парад можно будет наблюдать зимними ясными вечерами с 25 декабря 2021 года по 7 января 2022 года", - говорится в сообщении официального сайта Московского планетария.

Юпитер, Сатурн и красавица Венера, которую видно лучше прочих, будут сиять новогодними огнями, постепенно уходя за горизонт вслед за Солнцем. Уже 4-5 января к новогоднему параду присоединится молодая Луна - единственный спутник Земли.

Лучшее время наблюдения - 16.00, так как после 17.00 скрывается за горизонтом вторая от Солнца планета Венера, к 18.00 - окруженный поясом из льда и пыли Сатурн, а после 19.30 - крупнейшая планета нашей системы Юпитер.

Недалеко от Венеры располагаются Меркурий и ранее относимый к планетам Плутон, которые тоже участвуют в "параде", но эти планеты будут ещё и скрыты в ярких лучах светила и потому практически не наблюдаемы без специальных приборов.

Лучше найти место, где ничего не будет загораживать горизонт, потому что Венера и Меркурий будут расположены низко. Начинайте наблюдения примерно через 40 минут после захода Солнца; ищите планеты на юго-западе, если вы находитесь в Северном полушарии, и на западе, если в Южном полушарии. Меркурий будет виден поблизости от яркой Венеры.

Когда Венера и Меркурий опустятся к горизонту, поднимите взгляд выше, чтобы найти Юпитер. Между ним и Венерой можно увидеть Сатурн.

Самую далекую планету нашей системы Нептун можно наблюдать до 23.00, а крупный, но далекий Уран - всю ночь. И ту, и другую планеты можно будет увидеть только с оптикой.

Рассмотреть все эти планеты можно будет с использованием оптики и не одновременно, что не позволяет говорить о классическом параде планет, а только о "новогодней гирлянде".

Парад планет - астрономическое явление, при котором некоторое количество планет Солнечной системы оказывается "на одной прямой" от Солнца с разбросом в 20-30°. При этом они находятся более или менее близко друг к другу на небесной сфере.

В зависимости от числа планет, участвующих в параде, различают малые парады (4 планеты) и большие (или великие) парады - когда собираются 5 планет. Малые парады планет происходят примерно каждые 20 лет, большие - гораздо реже. Различают видимые и невидимые парады планет, последние имеют место, если положение планет на небе оказывается близким к Солнцу.

3 января после полуночи на небе достигнет пика активности звездопад Квадрантиды. Это метеорный поток c радиантом в созвездии Волопаса. Наблюдается ежегодно в период с 28 декабря по 7 января, во время ярко выраженного максимума можно увидеть от 45 до 200 метеоров в час.

4 января Земля пройдет перигелий - самую ближайшую к Солнцу точку своей орбиты, в связи с этим звезда покажется жителям Земли больше обычного.

Ранее "Страна" сообщала, что украинцы увидят полный парад планет, а также о том, что украинцы смогут увидеть необычное космическое явление, если позволит погода.