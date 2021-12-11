Марсоход Perseverance ("Настойчивость") прислал новое фото поверхности Марса.

Снимок 10 декабря опубликовал Твиттер Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США (НАСА).

"Доброе утро с Марса, где, как обычно, пыльно, холодно и по-неземному спокойно", - гласит запись в микроблоге.

На фото запечатлен горный пейзаж Красной планеты с песком и торчащими там-сям валунами.

Perseverance был разработан для исследования кратера Езеро на Марсе в рамках экспедиции НАСА "Марс-2020". Изготовила его Лаборатория реактивного движения НАСА.

Аппарат имеет семь научных инструментов для изучения поверхности Марса. У него есть несколько камер для съемки и два микрофона для записи звука.

Интересно что конструкция марсохода была сделана с учетом разработки предыдущего марсохода Curiosity. Инженеры переработали колеса ровера, сделав их более жесткими, так как Curiosity получил повреждения колес во время работы на Марсе.

Perseverance запустили к Красной планете 30 июля 2020 года. Посадка на Марс была произведена 18 февраля 2021 года.

Ранее "Страна" публиковала самые первые фото Марса, которые прислал этот ровер.