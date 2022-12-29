В случае нарушения комендантского часа в новогоднюю ночь украинцы могут ограничиться проверкой документов со стороны правоохранителей, но также могут и попасть за решетку.

Об этом Глава Нацполиции Игорь Клименко сообщил в интервью "Интерфаксу".

Все зависит от наличия документов и отношений с законом.

Вариантов может быть три:

Если вы - законопослушный гражданин с документами при себе – вас проверят, сделают замечания и отпустят. Если вы законопослушный, но почему-то без документов - отвезут в отделение, там тоже проверят, сделают замечания и отпустят (только не так скоро). Если в процессе проверки окажется, что лицо подозревается в незаконной деятельности и есть законные основания, тогда будет происходить задержание.

Также Глава Нацполиции уточнил, что комендантский час устанавливают военные администрации и эти ограничения не отменяются из-за праздников. В настоящее время в каждом регионе Украины установлен свой период комендантского часа.

Напомним, в новогоднюю ночь комендантский час в Украине не отменяется.

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