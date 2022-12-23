Праздничных новогодних мероприятий в Киеве не будет. Об этом в эфире телемарафона сообщил первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник.

"Не будет никаких локаций. У нас установлены елки, но никакие мероприятия проводиться не будут. Мы разрешили проводить мероприятия в детских садах для деток, но исключительно с соблюдением всех условий безопасности, которые сегодня диктует время", — отметил Поворозник.

Напомним, в Киеве развернули елочные базары. Цены на сосны стартуют от 600 грн за штуку. Однако по словам продавца, цена новогоднего дерева зависит от его высоты и "пушистости".

При этом главную елку страны на Софийской площади уже зажгли 17 декабря. Компания Yasno обещает, что она будет "максимально энергоответственной, но все равно праздничной". Верхушку главной ёлки страны вместо звезды украсит герб.

Также "Страна" писала, как на Центральном ж/д вокзале в Киеве установили новогоднюю елку, огни которой горят от велотренажёра.

А в парке Шевченко в Киеве устанавливали новогоднюю елку с игрушками, но без гирлянд.

Тем временем война в Украине продолжается уже 303-й день. "Страна" следит за новостями 23 декабря в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 302-го дня войны. Генштаб ВСУ сообщил, что украинские войска отразили атаки россиян в Луганской и Донецкой областях. Начальник российского генштаба Валерий Герасимов заявил, что РФ сосредоточила основные усилия своих войск на захвате всей территории Донецкой области. Американская газета The New York Times написала, что на фронте в Украине "маячит перспектива тупиковой ситуации".

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