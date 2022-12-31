Президент Франции Эммануэль Макрон в своем новогоднем обращении пообещал помогать Украине до самой победы в войне с Россией.

Об этом пишет на Le Dauphine.

Французский президент заявил, что продолжит "безотказно" помогать Украине "до победы".

"Мы будем вместе, чтобы построить справедливый и прочный мир. Рассчитывайте на Францию ​​и рассчитывайте на Европу", - сказал он.

Война в Украине продолжается уже 311-й день. "Страна" следит за новостями 31 декабря в своем онлайне .

Ранее мы подводили итоги 310-го дня войны. Генштаб сообщил о последствиях позавчерашних обстрелов Украины. Арестович заявил, что РФ отправляет на Бахмут "непрекращающиеся волны пехоты". Путин и Си Цзиньпин по закрытой видеосвязи провели встречу.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" подробно рассказала о последних событиях, связанных с войной в Украине.