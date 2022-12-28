Президент Украины Владимир Зеленский записал традиционное вечернее видеообращение в среду, 28 декабря.

Главное из заявлений президента:

Сообщил о встрече с министром обороны Франции. Рассказал о своем ежегодном обращении к парламенту и встрече с главами комитетов Верховной Рады.

Напомним, сегодня в Киев впервые с 24 февраля приехал глава Минобороны Франции Себастьян Лекорню и встретился с Владимиром Зеленским.

На встрече Зеленский и Лекорню обсудили военную помощь Украине от Франции, гаубицы "Цезарь" и ЗРК "Мистраль"

А недавно президент Украины Владимир Зеленский обсудил со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном реализацию украинской формулы мира и ситуацию в энергетической сфере Украины.

Война в Украине продолжается уже 308-й день. "Страна" следит за новостями 28 декабря в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 307-го дня войны. Основные боевые действия в Украине по-прежнему сосредоточены вокруг Бахмута и Сватово. Под Кременную россияне перебрасывают крупные подкрепления, чтоб не допустить прорыва ВСУ.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказала о последних событиях, связанных с войной в Украине.