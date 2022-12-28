Министр обороны Франции Себастьян Лекорню 28 декабря прибыл в Киев. Это первый его визит в Украину с начала полномасштабного российского вторжения 24 февраля.

Об этом сообщает на TF1.

Он отправился к Стене памяти, чтобы возложить венок от имени Франции и почтить память погибших в боях украинских воинов.

Также у французского министра будет рабочая встреча с украинским коллегой Алексеем Резниковым, после чего состоится пресс-конференция.

Ранее мы писали, что Зеленский и президента Франции в телефонном диалоге обсудили реализацию украинской формулы мира и энергетику.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 308-й день. "Страна" следит за новостями 28 декабря в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 307-го дня войны. Основные боевые действия в Украине по-прежнему сосредоточены вокруг Бахмута и Сватово. Под Кременную россияне перебрасывают крупные подкрепления, чтоб не допустить прорыва ВСУ.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказала о последних событиях, связанных с войной в Украине.