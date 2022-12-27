Министр обороны Франции Себастьян Лекорню завтра, 28 декабря, приедет с официальным визитом в Киев для встречи с украинским коллегой.

Об этом он сообщил в Твиттере.

"В среду я буду в Киеве на рабочей встрече с Алексеем Резниковым. Наша поддержка Украины была постоянной с самого начала войны", - пишет Лекорню.

Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон призвал Европу меньше полагаться на США в вопросах безопасности - и предоставить России гарантии безопасности в рамках переговоров о прекращении войны в Украине.

Война в Украине продолжается уже 307-й день. "Страна" следит за новостями 27 декабря в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 306-го дня войны. Под удар снова попал военный аэродром РФ "Энгельс". В России заявили, что в результате погибли трое военных, а причиной назвали падение обломков сбитого БПЛА. В ВСУ вчера объяснили, что раздача повесток в общественных местах возобновилась потому, что по домашним адресам люди не открывают двери. А глава ГУР Минобороны Кирилл Буданов заявил, что Украина вернет Крым комбинированным путем - военной силой и дипломатией.

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