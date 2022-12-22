Президент Франции Эммануэль Макрон призвал Европу меньше полагаться на США в вопросах безопасности - и предоставить России гарантии безопасности в рамках переговоров о прекращении войны в Украине.

Об этом пишет WSJ.

Президент Франции предложил усилить влияние европейцев в рамках Альянса и развивать собственный оборонный потенциал, действуя "вместе с НАТО, но также и независимо от НАТО".

WSJ напоминает, что в начале декабря после встречи с Байденом Макрон призывал гарантировать Путину дальнейшее не расширение НАТО.

"Один из важнейших моментов, который мы должны рассмотреть, — как всегда говорил президент Путин, — это страх перед тем, что НАТО подойдет прямо к его дверям, и развертывание оружия, которое может угрожать России", - говорил Макрон.

При этом президент Франции поддерживает "абсолютную защиту" Украины, а "украинское поле битвы за победу" затем необходимо будет закрепить в "новом тексте, который должен крестить новый порядок, обеспечивающий политическую стабильность и безопасность этого региона и Европы".

Гарантии безопасности в рамках этой новой архитектуры, по словам Макрона, должны распространяться не только на Украину и Россию, но и Азербайджан, Грузию, Молдову и Армению.

"Когда я говорю о гарантиях, я имею в виду все эти страны, как для нас, так и для России", - сказал Макрон.

Напомни, ранее мы сообщали о том, что Макрон по-прежнему считает, что РФ будут нужны гарантии безопасности, если она согласится на мирные переговоры.

Впервые об этом французский президент заявил 3 декабря. Тогда он рассказал об уверенности в том, что война в Украине должна закончиться за столом переговоров и что Россия должна получить гарантии безопасности. По словам Макрона, НАТО и его расширение станет одной из тем переговоров Украины и России.