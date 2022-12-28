Появилось видео встречи Владимира Зеленского с министром обороны Франции Себастьяном Лекорню, который сегодня прибыл в Киев.

"Провел встречу с министром Вооруженных сил Франции Себастьяном Лекорню. Рассказал о ситуации с безопасностью на фронте и оборонных нуждах Украины. Обсудили дальнейшие шаги по усилению обороноспособности нашего государства при поддержке Франции", – сообщил президент в своем телеграм-канале.

Между тем глава минобороны Франции тоже рассказал об итогах визита в Киев.

По его словам, Париж уже предоставил Киеву самоходные артиллерийские установки "Цезарь" и создал фонд в размере 200 миллионов евро, чтобы Украина могла покупать оборудование напрямую у французских производителей.

Лекорню заявил журналистам, что Франция поможет с обслуживанием уже выделенного оружия, а фонд может быть использован для закупки новых вооружений, таких как ЗРК "Мистраль" для защиты от беспилотников.

"Франция выбрала несколько способов помощи Украине. Поддержка того, что уже было предоставлено Украине, так же важна, как и новое оборудование", – сказал Лекорню.



По его словам, его встречи с украинским министром обороны Алексеем Резниковым и президентом Владимиром Зеленским в Киеве касались потребностей украинской армии на ближайшие недели.

Как писала "Страна", Лекорню приехал в Киев впервые с начала вторжения.

Ранее мы сообщали, что 11 декабря Зеленский и президент Франции в телефонном разговоре обсудили реализацию украинской формулы мира и энергетику.