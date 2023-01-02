В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины опубликовали оперативную сводку с фронта по состоянию на 18:00 2 января. Сообщается, что российские войска наступают под Бахмутом и обстреливают Авдеевку, Марьинку и Херсон.

Об этом Генштаб ВСУ пишет в Facebook.

Главное из заявлений командования:

Армия РФ ведет наступление на Бахмутском и пытается улучшить тактическое положение на Купянском и Авдеевском направлениях. Россияне нанесли ракетный и 28 авиаударов (27 из них – с помощью БПЛА "Шахед-136". Все дроны были сбиты). Армия РФ вела обстрелы по всей линии фронта, включая Авдеевку и Марьинку Донецкой области, а также Херсон. 31 декабря в Макеевке Донецкой области ВСУ уничтожили и повредили до 10 единиц военной техники РФ, потери личного состава россиян уточняются. Ранее украинские паблики сообщали о гибели 400 российских мобилизованных, минобороны РФ – о 63-х. Украинская авиация нанесла 10 ударов по районам сосредоточения армии РФ и 5 – по позициям российских ЗРК.

Война в Украине продолжается уже 313-й день. "Страна" следит за новостями 2 января в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 312-го дня войны . В новогоднюю ночь по Украине РФ выпустила 45 беспилотников "Шахид", все они были сбиты. Большая часть - над Киевом и областью. В Херсоне всю ночь были удары, задевшие детскую областную больницу. Пострадали двое детей.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" разбирает перспективы развития военных событий в Украине.