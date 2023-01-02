The New York Times показала, как проходил канун Нового года в артиллерийской бригаде ВСУ, воюющей у Кременной
Военные украинской 43-й тяжелой артиллерийской бригады ВСУ, которая ведет бои в направлении Кременной, провели канун Нового года возле лесной полосы. Некоторые из них "непрерывно курили, обстреливая российские укрепления в Кременной, ключевом городе Луганской области, который российские войска оккупировали с лета".
Об этом говорится в материале The New York Times о 43-й бригаде тяжелой артиллерии ВСУ.
Американские журналисты пишут, что боевые действия здесь "в последнее время усилились", после попыток украинских военных вернуть Кременную, которую называют воротами "в гораздо более крупные города Северодонецк и Лисичанск".
"Сегодня для нас обычный день. Мы работаем с раннего утра и ждем приказа начать стрелять из пушек и оказать любую помощь нашей пехоте на земле в районе Кременной", - заявил старший офицер батареи с позывным "Скиф".
"Скиф" сказал, что его подразделение пыталось поразить командные пункты и российские артиллерийские системы.
"Поле битвы - трудное место, потому что там много леса и трудно драться между деревьями. Артиллерийские системы теряют свою эффективность в районах с большим количеством леса и деревьев, потому что противник может спрятаться где угодно", - сказал "Скиф".
По словам "Скифа", его подразделение уже нацелилось на разрушенные здания в городе, которые российские войска могут использовать в качестве прикрытия.
"Это был год огромных потерь для Украины. Но в последний день 2022 года "Скиф" был оптимистичен, что его бригада сможет сделать перерыв и немного отпраздновать, светлый момент для измученных солдат, которые месяцами сражаются", - пишет New York Times.
Фото: nytimes.com
Напомним, в районе Кременной идут бои.
Ранее в Генштабе заявили, что ВСУ за неделю продвинулись на 2,5 км в направлении Кременной.