Военные украинской 43-й тяжелой артиллерийской бригады ВСУ, которая ведет бои в направлении Кременной, провели канун Нового года возле лесной полосы. Некоторые из них "непрерывно курили, обстреливая российские укрепления в Кременной, ключевом городе Луганской области, который российские войска оккупировали с лета".

Об этом говорится в материале The New York Times о 43-й бригаде тяжелой артиллерии ВСУ.

Американские журналисты пишут, что боевые действия здесь "в последнее время усилились", после попыток украинских военных вернуть Кременную, которую называют воротами "в гораздо более крупные города Северодонецк и Лисичанск".

"Сегодня для нас обычный день. Мы работаем с раннего утра и ждем приказа начать стрелять из пушек и оказать любую помощь нашей пехоте на земле в районе Кременной", - заявил старший офицер батареи с позывным "Скиф".

"Скиф" сказал, что его подразделение пыталось поразить командные пункты и российские артиллерийские системы.

"Поле битвы - трудное место, потому что там много леса и трудно драться между деревьями. Артиллерийские системы теряют свою эффективность в районах с большим количеством леса и деревьев, потому что противник может спрятаться где угодно", - сказал "Скиф".

По словам "Скифа", его подразделение уже нацелилось на разрушенные здания в городе, которые российские войска могут использовать в качестве прикрытия.

"Это был год огромных потерь для Украины. Но в последний день 2022 года "Скиф" был оптимистичен, что его бригада сможет сделать перерыв и немного отпраздновать, светлый момент для измученных солдат, которые месяцами сражаются", - пишет New York Times.

Фото: nytimes.com

Напомним, в районе Кременной идут бои.

Ранее в Генштабе заявили, что ВСУ за неделю продвинулись на 2,5 км в направлении Кременной.