Спецподразделение Kraken сообщило об освобождении поселка Новоселовское в Луганской области и опубликовало видео освобождения.

Сообщение появилось в телеграм-канале подразделения.

"Силами штурмовых групп подразделения при поддержке артиллерии и тяжелой техники спецподразделения Kraken и сил 92-й ОМБ был совершен огневой налет на оккупированный поселок Новоселовское Лугнской области. В ходе штурма враг был выбит из населенного пункта, противник понес потери в технике и личном составе, часть оккупантов была взята в плен. Поселок контролируется украинской армией", - сказано в нем.

Между тем Генштаб ВСУ об успехе пока не сообщал, но две недели назад была информация, что Новоселовское было под контролем ВСУ, но его штурмовали россияне.

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Ранее мы подводили итоги 309-го дня войны. Вчера на Украину обрушилась десятая по счету ракетная атака. Сначала был налет 69 ракет утром. Днем россияне точечно били по прифронтовым городам - Николаеву, Харькову, Константиновке, Херсону. Дополнительно нанесли 10 ракетных и 23 авиаудара. Всего за день были повреждены десять объектов критической инфраструктуры в десяти областях. Также пострадали 18 жилых домов, ранены пять человек.

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