Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов ответил на заявления главы МИД РФ Сергея Лаврова и пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова о контроле России над территориями Донецкой, Запорожской, Луганской и Херсонской областей.

Соответствующий пост Данилов опубликовал в среду, 28 декабря, в своем Twitter.

"Не существует реальностей, в которых существуют "новые территории в составе Российской Федерации". Кремлевским говорящим головам пора выходить из состояния информационного бреда", – написал Данилов.

Напомним, сегодня глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров заявил о военных планах России.

"Территории четырех вошедших в состав РФ регионов должны быть "освобождены", – сказал он.

Кроме того, пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что российские власти не примут никакой мирный план, если он не будет признавать за Россией контроль над этими областями.

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