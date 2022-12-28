В Кремле заявили, что не примут никакой мирный план, если он не будет признавать за Россией контроль над частью украинских территорий.

Об этом заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, пишут российские СМИ.

"Никакой мирный план по Украине не может существовать, если он не учитывает "вхождение в состав России" четырёх "новых регионов", - сказал представитель Кремля.

Под "четырьмя новыми российскими регионами" в Кремле понимают оккупированные части Херсонской, Запорожской, Луганской и Донецкой областей.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский обсудил с американским коллегой Джо Байденом 10 пунктов мирного плана Украины. В этом контексте он заявил некоем о саммите, который можно провести.

Ранее в Кремле заявили, что мирные инициативы Зеленского не учитывают "нынешние реалии, которые невозможно игнорировать".

В НАТО же считают, что мирные переговоры нужны РФ лишь чтобы выиграть время.

"Россия надеется заморозить войну, чтобы дать возможность своим силам перегруппироваться, перевооружиться и попытаться начать новое наступление", - писал генсек в колонке для FT.

Позже сообщалось, что Кулеба говорил, что Украина хотела бы провести к концу февраля 2023 года "мирный саммит" на площадке ООН с ее генсеком в качестве возможного посредника.