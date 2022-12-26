Украина хотела бы провести к концу февраля 2023 года "мирный саммит" на площадке ООН с ее генсеком в качестве возможного посредника.

Об этом сообщил глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в эфире телемарафона.

Председателем саммита должен стать генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. Кулеба сказал, что украинское правительство хотело бы провести мирный саммит до конца февраля. На нем Украина намерена презентовать свой мирный план, который сейчас активно конкретизируется.

"Организация Объединенных Наций могла бы стать лучшей площадкой для проведения этого саммита, потому что речь не идет о том, чтобы сделать услугу какой-то стране. Речь идет о привлечении всех стран на борт", - сказал Кулеба.

Ранее мы писали, что, по данным WSJ, формула мира президента Украины Владимира Зеленского станет основой мирного плана, которую его команда представит в феврале следующего года.

Также "Страна" рассказывала, что госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что обсудил мирное предложение Киева с коллегами по "Большой семерке". Он назвал мирные предложения Зеленского "хорошим началом".