Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что сегодня утром обсудил мирное предложение Киева со своими коллегами по Большой семерке.

Об этом он рассказал в комментарии CNN.

"Я могу просто сказать вам, что мы смотрим на то, что он (Владимир Зеленский - Ред.) выдвинул. Я только что смотрел сегодня утром видео с нашими партнерами по G7. И это одна из вещей, о которых мы говорили", — сказал Блинкен.

Блинкен назвал мирные предложения Зеленского "хорошим началом".

Какие границы примет Украина по мирному соглашению, Блинкен не сказал. Он не ответил прямо на вопрос, входит ли в планы Украины цель отвоевать территорию вплоть до своих границ 1991 года.

Госсекретарь заявил, что Украина сообщила США, что в настоящее время она сосредоточена на возвращении своих восточных и южных территорий, которые были оккупированы с февраля.

"Но это никоим образом не предопределяет, куда это пойдет и где все остановится", — сказал Блинкен.

Ранее госсекретарь заявил, что поставки Вашингтоном оружия Украине повышают шансы на мирные переговоры с Россией.

Между тем западная пресса анализирует итоги визита в США Зеленского.