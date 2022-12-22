На фоне визита президента Украины Владимира Зеленского в США западные СМИ объясняют суть американских колебаний по урегулированию в Украине. Так, издание Politico пишет, что "вопрос о мирном процессе является болезненным для официальных лиц США".

С одной стороны, "есть признание того, что внутренняя поддержка войны не может бесконечно продолжаться, если не предпринимать ощутимых шагов по окончанию конфликта дипломатическим путем".

С другой стороны - "есть также признание того, что Украина чувствует себя намного лучше, чем ожидалось".

По данным газеты, в течение последних нескольких недель высокопоставленные официальные лица США обсуждали с европейскими и украинскими коллегами мирный план Зеленского.

"Среди дискуссий был вопрос о том, возможно ли выдвинуть такое предложение этой зимой. Также были разговоры с украинцами о том, как будет выглядеть потенциальное прекращение боевых действий".

Но пока нет никаких реальных указаний на то, что Россия серьезно относится к этому предложению, которое, среди прочего, требует, чтобы все российские войска покинули Украину. Да и Зеленский, как пишет Politico, поддерживает переговорные перспективы "только на словах".

Напомним, вчера Владимир Зеленский приехал в США - это его первая поездка в Вашингтон и вообще за рубеж с начала войны. В связи с этим координатор стратегических коммуникаций Совета нацбезопасности США сообщил, что президент США пригласил украинского президента в американскую столицу, чтобы обсудить не только военную помощь США, но и возможное окончание войны.

Состоялась двусторонняя встреча Зеленского и Байдена и их совместная пресс-конференция. После президент Украины выступил в Конгрессе США.

Во время выступления в Конгрессе США Зеленский заявил, что 2023 год станет решающим в войне.