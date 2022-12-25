Глава Минобороны Турции призывает Украину и РФ к прекращению огня. Он выдвинул поэтапный план урегулирования
Министр обороны Турции Хулуси Акар в очередной раз призвал Украину и Россию к прекращению боевых действий. При этом, он считает, что путь к миру легким не станет, и признает, что прежние усилия его страны на этом направлении закончились безрезультатно.
Об этом сообщает Al Jazeera.
"Не будет неправильным сказать, что, несмотря на все наши старания и призывы к прекращению огня, эта война, скорее всего, продолжится в 2023 году", - сказал министр.
Акар также предложил поэтапный план урегулирования ситуации между Украиной и РФ.
"Мы призываем к прекращению огня - по крайней мере, гуманитарному прекращению огня. Затем - к постоянному прекращению огня и мирным переговорам".
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