Министр обороны Турции Хулуси Акар в очередной раз призвал Украину и Россию к прекращению боевых действий. При этом, он считает, что путь к миру легким не станет, и признает, что прежние усилия его страны на этом направлении закончились безрезультатно.

Об этом сообщает Al Jazeera.

"Не будет неправильным сказать, что, несмотря на все наши старания и призывы к прекращению огня, эта война, скорее всего, продолжится в 2023 году", - сказал министр.

Акар также предложил поэтапный план урегулирования ситуации между Украиной и РФ.

"Мы призываем к прекращению огня - по крайней мере, гуманитарному прекращению огня. Затем - к постоянному прекращению огня и мирным переговорам".

Напомним, ранее Байден заявил, что Зеленский открыт к диалогу о мире с Россией.

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