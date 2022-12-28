Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров заявил о военных планах России.

Об этом Лавров сказал в среду, 28 декабря, в интервью российскому "Первому каналу".

"Территории четырех вошедших в состав РФ регионов должны быть "освобождены", – заявил он.

В конце сентября РФ объявила об аннексии Запорожской, Херсонской, Донецкой и Луганской областей Украины.

Сегодня пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что российские власти не примут никакой мирный план, если он не будет признавать за Россией контроль над этими областями.

"Страна" ранее уже писала, что акцентируя внимание на теме контроля над всеми аннексированными регионами Украины Москва может пытаться перевести конфликт в формат "территориального спора" между двумя странами, которых в мире немало.

И именно таким образом представлять его мировой общественности. Мол, "да, есть у нас спор с Украиной по принадлежности отдельных территорий, которые мы считаем своими, а Украина своими. Как у Пакистана и Индии по Джамму и Кашмир. И никому в конфликт вмешиваться извне не надо".

Данная тема может стать одним из элементов уже давней стратегии РФ по "притуплению" внимания в мире к войне, а через это - и к ослаблению поддержки Киева Западом", - комментирует Telegram-канал "Политика Страны".

Ранее мы писали, что большинство россиян (71 процент) на данный момент поддерживают войну против Украины. Однако сторонников мирных переговоров в обществе по-прежнему больше, чем сторонников продолжения войны (50 процентов против 40 процентов).

Война в Украине продолжается уже 308-й день. "Страна" следит за новостями 28 декабря в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 307-го дня войны. Основные боевые действия в Украине по-прежнему сосредоточены вокруг Бахмута и Сватово. Под Кременную россияне перебрасывают крупные подкрепления, чтоб не допустить прорыва ВСУ.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказала о последних событиях, связанных с войной в Украине.