В России заявляют, что в США "неназванные официальные лица" угрожают убить президента РФ Владимира Путина.

Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью ТАСС.

"Дальше всех пошли в Вашингтоне: там некие "неназванные официальные лица" из Пентагона фактически пригрозили нанести по Кремлю "обезглавливающий удар", по сути, речь идет об угрозе физического устранения главы российского государства. Если такие идеи на самом деле кем-то вынашиваются, этот кто-то должен очень хорошо подумать о возможных последствиях подобных планов", - заявил Лавров.

Он также заявил, что из-за конфронтационного настроения администрации президента Байдена, РФ и США не смогут поддерживать общение.

"Поддерживать нормальное общение с администрацией Байдена, декларирующей в качестве цели нанесение нашей стране стратегического поражения, объективно не получается", - заявил Лавров.

Отметим, что тема "обезглавливающего удара" обсуждалась в американских СМИ в качестве ответа на применение ядерного оружия в Украине еще осенью.

В частности в сентябрьской статье Newsweek военные источники сообщили о "неядерных вариантах" реакции на такие действия.

"Использование обычного оружия и специальные операции, а также кибер- и космическая атака — находятся в центре внимания, включая обезглавливающий удар, чтобы убить Путина в самом сердце Кремля", - сообщили источники издания.

Тем временем война в Украине продолжается уже 307-й день. "Страна" следит за новостями 27 декабря в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 306-го дня войны. Под удар снова попал военный аэродром РФ "Энгельс". В России заявили, что в результате погибли трое военных, а причиной назвали падение обломков сбитого БПЛА. В ВСУ вчера объяснили, что раздача повесток в общественных местах возобновилась потому, что по домашним адресам люди не открывают двери. А глава ГУР Минобороны Кирилл Буданов заявил, что Украина вернет Крым комбинированным путем - военной силой и дипломатией.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказала о последних событиях, связанных с войной в Украине.