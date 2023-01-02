В результате ночной атаки россиян на Киев есть пострадавший - ГСЧС
Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям сообщила о последствиях падения ракеты на проезжую часть в Киеве.
Сообщение спасателей появилось в телеграм-канале.
Спасатели получили сообщение о взрывах в Деснянском районе столицы, и по прибытию обнаружили, что из-за падения ракеты на проезжую часть в 9-этажном доме повреждены балконы и окна на 3, 4 и 6 этажах.
В одной из квартир на 8-м этаже обнаружили 19-летнего парня с порезом стопы, ему оказали помощь на месте и госпитализировали.
Также ГСЧС показала фото последствий атаки на столицу.
Напомним, ночью Украину атаковали 39 "Шахедов", два дрона и одна ракета. Силы ПВО сбили все цели.
Война в Украине продолжается уже 313-й день. "Страна" следит за новостями 2 января в своем онлайне.
Ранее мы подводили итоги 312-го дня войны . В новогоднюю ночь по Украине РФ выпустила 45 беспилотников "Шахид", все они были сбиты. Большая часть - над Киевом и областью. В Херсоне всю ночь были удары, задевшие детскую областную больницу. Пострадали двое детей.
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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" разбирает перспективы развития военных событий в Украине.