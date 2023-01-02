В Киеве вводят экстренные отключения электроэнергии после ночной атаки дронов-камикадзе, в результате которой поврежден объект энергетической инфраструктуры столицы.

Об этом сообщает пресс-служба компании ДТЭК в своем телеграм-канале.

Также об экстренных отключениях заявляют в Киевской городской военной администрации:

"Благодаря титанической работе энергетиков и всех коммунальных служб жители Киева имели возможность встречать Новый Год со светом, без отключений электроэнергии. Но из-за повреждения объекта энергосистемы во время последней воздушной атаки на Киев и увеличения потребления электроэнергии после праздничных дней город вынужден вернуться к отключениям", - сообщили в КГВА.

Война в Украине продолжается уже 313-й день. "Страна" следит за новостями 2 января в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 312-го дня войны . В новогоднюю ночь по Украине РФ выпустила 45 беспилотников "Шахид", все они были сбиты. Большая часть - над Киевом и областью. В Херсоне всю ночь были удары, задевшие детскую областную больницу. Пострадали двое детей.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" разбирает перспективы развития военных событий в Украине.