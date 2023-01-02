В результате ночного обстрела Киева повреждены объекты энергоинфраструктуры.

Об этом сообщает мэр Виталий Кличко утром 2 января.

В городе ввели аварийные отключения электроэнергии. Есть обесточенные объекты теплоснабжения. Водоснабжение в столице осуществляется в штатном режиме.

Ранее мэр сообщал, что ночью был взрыв в Деснянском районе Киева. В результате был госпитализирован 19-летний мужчина.

По предварительной информации во время атаки беспилотниками в Киеве было уничтожено 20 воздушных целей.

Об этом сообщает Киевская городская военная администрация.

Война в Украине продолжается уже 313-й день. "Страна" следит за новостями 2 января в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 312-го дня войны. В новогоднюю ночь по Украине РФ выпустила 45 беспилотников "Шахид", все они были сбиты. Большая часть - над Киевом и областью. В Херсоне всю ночь были удары, задевшие детскую областную больницу. Пострадали двое детей.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" разбирает перспективы развития военных событий в Украине.