Движение по красной, Святошинско-Броварской линии метро Киева от станции "Академгородок" до станции "Лесная" восстановлено.

Об этом сообщается в Фейсбуке Киевской городской госадминистрации (КГГА).

В посте сказано, что взрывотехническая группа изъяла обломок ракеты у станции метро "Левобережная". Колеи и контактная сеть повреждений не получили.

Напомним, в Киеве с утра ограничивали движение поездов по красной ветке метро из-за того, что на открытом участке рельсов обнаружили обломки ракеты. Фрагменты ракеты нашли на втором пути станции метро "Гидропарк".

Как сообщала "Страна", из-за вчерашней атаки РФ в Киеве были повреждены дома, гостиница, место проведения праздников.

Между тем война в Украине продолжается уже 312-й день. "Страна" следит за новостями 1 января в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 311-го дня войны. В канун Нового года Россия нанесла очередной ракетный удар по Украине. По данным руководства ВСУ, из более чем 20 крылатых ракет разных типов удалось сбить шесть над Киевской областью, пять над Житомирской и одну над Хмельницкой. Противник также продолжил наступать на Лиманском и Бахмутском направлениях. Между тем все чаще говорят о новом витке эскалации и попытке масштабного наступления РФ в ближайшее время.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" разбирает перспективы развития военных событий в Украине.