Проезд через Крымский мост со стороны Краснодарского края может занять несколько часов.

Об этом сообщает оперативный штаб Кубани.

"Протяженность пробки перед Крымским мостом превысила пять километров. Пропускная способность пунктов сейчас составляет примерно 190 машин в час. Проезд через мост займет несколько часов", - говорится в пресс-релизе.

Кроме того, в Сети появилось видео пробки перед Крымским мостом, которая превысила уже пять километров.

Власти РФ объясняют это увеличением транспортного потока и количества постов досмотра машин.

Напомним, накануне мы публиковали видео многокилометровой пробки перед Крымским мостом. Сообщалось, что люди стоят в очереди с самого утра, поскольку все машины проверяют с помощью рентгена.

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