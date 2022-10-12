ФСБ выпустила результаты своего расследования по взрыву на Крымском мосту. "Организатором" назвали главу военной разведки Украины (ГУР) Кирилла Буданова.

Также в российской спецслужбе заявили, что установлены 12 участников подрыва, 8 из них задержаны. Среди них пятеро граждан России, трое граждан Украины и Армении.

ФСБ утверждает, что бомба была переправлена в начале августа из порта Одессы в Болгарию, а оттуда морем в грузинский порт Поти. Взрывное якобы устройство было закамуфлировано в рулоны со строительной полиэтиленовой пленкой на 22 паллетах общим весом 22 тонны.

Далее груз был растаможен в Армении (Ереван), где подменили документы и поменяли фирму-отправителя груза. Затем машина вернулась в Грузию и оттуда, уже после растаможки по правилам Евразийского союза, заехала в Россию.

На складе под Армавиром бомбу выгрузили и снова переоформили документы, сделав получателем фиктивную компанию в Крыму. В этот же день паллеты были загружены в грузовой автомобиль Махира Юсубова, "который выехал в Симферополь, а 8 октября при следовании по Крымскому мосту был осуществлен подрыв".

Напомним, что в Белом доме считают, что массированный ракетный удар по Украине 10 октября, который называют "месть за Крымский мост" на самом деле готовился задолго до взрыва, а тот стал лишь формальным поводом.

Война в Украине продолжается уже 231-й день. "Страна" следит за главными новостями 12 октября в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги 230-го дня войны с РФ. Вчера продолжились массированные ракетные удары по украинской энергетике. В Киеве, Киевской области, в Хмельницком и других регионах объявили о начале веерных отключений света и уже начали составлять их графики. В Черкасской и Днепропетровской области объявили режим тотальной экономии электроэнергии.

Украинские военные эксперты зафиксировали новую тактику ракетных ударов. Часто российские ракеты несколько раз меняли направление своего полета или вовсе летали по кругу. По одной из версий, таким образом россияне пытаются выявлять расположение украинских систем ПВО. По второй версии - это способ обмануть ПВО и минимизировать количество сбитых ракет.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о новых ударах РФ и отключениях света.