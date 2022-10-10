"Глава" Крыма Сергей Аксенов заявил, что Крымский мост отремонтируют за "месяц-полтора".

Об этом он сказал в эфире российского ТВ.

По словам Аксенова, он может ошибаться в большую или меньшую стороны, однако его ориентировочный прогноз именно таков.

"Я думаю, что прогноз, могу плюс-минус ошибаться, что в течение месяца-полутора все работы по восстановлению должны быть закончены. Пока такие ожидания", - сообщил он.

По словам Аксенова, до 16 октября планируется возобновить грузовое сообщение по мосту. Железнодорожное сообщение по нему уже сегодня шло бесперебойно.

Ранее "Страна" подробно разбирала, как и зачем взорвали Крымский мост, в результате чего рухнули в море две автомобильные нитки, которые вели с материковой территории России в Керчь, и кто мог это сделать.

Мы также писали о заявлении российского руководства, что сегодняшняя массированная атака на Украину - это ответ на подрыв Крымского моста, в чем Владимир Путин вчера обвинил киевские власти. Он также обвинил Украину в попытках атаковать Курскую АЭС и взорвать газопровод "Турецкий поток".