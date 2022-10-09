В числе погибших на Крымском мосту была семья историков-гидов из Петербурга - Эдуарда и Зои. Пара вместе с другом проезжала на "Кадиллаке" возле взорвавшегося грузовика, их машина рухнула в воду.

Об этом сообщают в соцсетях.

Пара историков была известна серией документальных фильмов о династии Романовых, где они развеивали мифы о царской семье.

Российские СМИ пишут, что около года они вынашивали идею поехать в Крым в Ливадийский дворец. Зоя написала сценарий, связанный с этим. Именно туда они и направлялись на машине друга.

По словам подруги семьи, у Эдуарда остались двое детей от первого брака, а у Зои - старшие сестры.

Ранее мы писали, что количество погибших во вчерашнем подрыве на Крымском мосту увеличилось до пяти человек.

Напомним, в ФСБ России сообщили, что установили подозреваемых в организации взрыва на Крымском мосту. Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин заявил, что Крымский мост взорвали спецслужбы Украины.

Также он сообщил, что участвовали в его подготовке и граждане России.

Между тем, на Банковой заявляют, что Крымский мост стал жертвой подковерной борьбы между ФСБ и Минобороны РФ.