Появилось видео многокилометровой пробки перед Крымским мостом.

Его публикуют российские телеграм-каналы.

Сообщается, что люди стоят в очереди с самого утра, поскольку все машины проверяют с помощью рентгена.

Как рассказали очевидцы, они приехали к мосту около 12:00 и все еще ждут своей очереди на проверку. После взрыва на мосту 8 октября пограничники сканируют все машины в поисках запрещенных предметов, поэтому на въезде регулярно образуются пробки. На прошлой неделе пробку можно было преодолеть за час, сегодня люди стоят целый день.

Буквально вчера "власти" Крыма пообещали, что досмотр автомобилей при въезде на полуостров по мосту ускорят. Чиновники заверяли, что в связи с возможным ростом трафика в канун новогодних праздников количество пунктов досмотра и их сотрудников со стороны Краснодарского края 29–31 декабря будет увеличено.

Ранее "Страна" подробно писала о взрыве на мосту.

В начале декабря в Крыму сообщили, что на Крымском мосту открыли автомобильную часть после взрыва.