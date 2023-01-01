В Киеве с утра ограничили движение поездов по красной ветке метро из-за того, что на открытом участке рельсов обнаружили обломки ракеты.

Об этом сообщает телеграм-канал Киевской городской госадминистрации (КГГА).

Фрагменты ракеты нашли на втором пути станции метро "Гидропарк". Из-за обломков сейчас доехать можно только от "Академгородка" до станции "Арсенальная".

"Движение поездов по красной линии метро осуществляется от станции "Академгородок" до станции "Арсенальная". Ограничения применены для проверки открытого участка линии на наличие остатков от обломков ракет. На место выехали специалисты. О возобновлении движения красной линией сообщим дополнительно", - говорится в сообщении.

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По словам мэра столицы Виталия Кличко, 31 декабря в Киеве свет отключили 30% потребителей, с водой и теплом проблем не было.

Тем временем война в Украине продолжается уже 312-й день. "Страна" следит за новостями 1 января в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 311-го дня войны. В канун Нового года Россия нанесла очередной ракетный удар по Украине. По данным руководства ВСУ, из более чем 20 крылатых ракет разных типов удалось сбить шесть над Киевской областью, пять над Житомирской и одну над Хмельницкой. Противник также продолжил наступать на Лиманском и Бахмутском направлениях. Между тем все чаще говорят о новом витке эскалации и попытке масштабного наступления РФ в ближайшее время.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" разбирает перспективы развития военных событий в Украине.