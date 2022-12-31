После ракетной атаки россиян 31 декабря система жизнеобеспечения Киева работает в штатном режиме. Без света из-за аварийных отключений без электроэнергии сейчас находится 30% потребителей Киева.

Об этом в телеграм-канале сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

При этом, по его словам, вода и тепло у киевлян есть.

Движение поездов по красной линии метро осуществляется от станции "Академгородок" до станции "Арсенальная".

"Ограничения применены для проверки открытого участка линии на наличие остатков от обломков ракет. На место выехали специалисты", - сообщил Кличко.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что в результате сегодняшней атаки на Киев один человек погиб, 20 ранены, в четырех районах столицы есть разрушения.

Также мы писали о том, что Залужный рассказал, какое число ракет РФ сегодня выпустила по Украине и сколько из них сбила ПВО.

Война в Украине продолжается уже 311-й день. "Страна" следит за новостями 31 декабря в своем онлайне .

Ранее мы подводили итоги 310-го дня войны. Генштаб сообщил о последствиях позавчерашних обстрелов Украины. Арестович заявил, что РФ отправляет на Бахмут "непрекращающиеся волны пехоты". Путин и Си Цзиньпин по закрытой видеосвязи провели встречу.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" подробно рассказала о последних событиях, связанных с войной в Украине.