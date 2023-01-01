В ночь с 31 декабря на 1 января в Киеве прогремели взрывы. В столице работает ПВО.

Об этом в телеграм-канале сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

В Киевской городской военной администрации сообщили, что россияне атаковали Киев ракетами. По предварительной информации, обломки уничтоженной ракеты повредили автомобиль в Шевченковском районе.

По словам главы Киевской областной военной администрации Алексея Кулеба, ПВО работает и в Киевской области. Он призывает жителей региона находиться в безопасных местах.

Напомним, РФ 31 декабря нанесла удары по Украине. Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный рассказал, что всего было выпущено более 20 ракет, 12 из них сбила украинская ПВО.

Кроме того, в новогодний вечер войска РФ ударили из артиллерии по Херсонской области, в результате двое детей получили тяжелые ранения.

В Киеве в результате атаки россиян один человек погиб, в четырех районах столицы есть разрушения. По последним данным, в ходе обстрела ранения получили 22 человека.

Также мы писали о том, что в Запорожской области в результате ракетного удара разрушены дома, пострадали трое взрослых и ребенок. Среди раненых - беременная женщина.

Помимо этого, в Хмельницком зафиксированы попадания в военный объект и АЗС, роанены 8 гражданских.