В субботу, 31 декабря, в Хмельницком во время ракетной атаки РФ зафиксировано попадание в военный объект, поврежденная техника.

Об этом сообщил глава Хмельницкой ОВА Сергей Гамалий.

По его словам, также есть попадание в АЗС. Кроме того, повреждены 8 транспортных средств, 13 жилых домов, складские помещения.

Гамалий заявил, что повреждений критической инфраструктуры нет, проводятся работы по ликвидации последствий ракетных ударов и медицинской помощи пострадавшим.

Также сообщается, что в настоящее время госпитализированы 8 гражданских лиц, самой молодой пострадавшей - 19 лет, девушка (22 года) - в тяжелом состоянии.

Помимо этого, глава Хмельницкой ОВА поблагодарил спасателей, которые оперативно ликвидировали пожар после попадания ракеты.

"Выстоим и победим! Спасибо нашим спасателям! Наши герои без оружия, оперативно ликвидировавшие пожар после попадания ракеты!" - написал Гамалий.

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