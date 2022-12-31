К вечеру 31 декабря экстренные отключения света в Киеве и Киевской области, введенные из-за сегодняшней атаки РФ, отменены.

Об этом сообщает ДТЭК.

"Энергетики сделают все возможное, чтобы на Новый год столица и Киевская область были со светом, если не будет вражеских атак", - сообщили в ДТЭК.

Напомним, как сообщил министр энергетики Украины, серьезных повреждений энергосистемы Украины сегодня удалось избежать.

Также мы писали о том, что в результате атаки на Киев один человек погиб, еще 21 - получил ранение.

Война в Украине продолжается уже 311-й день. "Страна" следит за новостями 31 декабря в своем онлайне .

Ранее мы подводили итоги 310-го дня войны. Генштаб сообщил о последствиях позавчерашних обстрелов Украины. Арестович заявил, что РФ отправляет на Бахмут "непрекращающиеся волны пехоты". Путин и Си Цзиньпин по закрытой видеосвязи провели встречу.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" подробно рассказала о последних событиях, связанных с войной в Украине.