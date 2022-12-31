В результате атаки россиян 31 декабря в Запорожской области была частично разрушены два жилых дома, еще около восьми - получили повреждения. В результате обстрела пострадали трое взрослых, среди которых беременная женщина, а также девочка 2008 года рождения.

Об этом в телеграм-канале сообщил глава Запорожской ОВА Александр Старух.

"В результате ракетного удара около 14:00 частично разрушены 2 частных жилых дома, еще около 8 повреждены. В результате взрыва ранения получили: 1 мужчина, 2 женщины (одна из них беременна), и ребенок. Девочка 2008 года находится в тяжелом состоянии в реанимации. Угрозы жизни другим пострадавшим нет", - написал он.

Тем временем президент Украины Владимир Зеленский вечером 31 декабря записал видеообращение. Он прокомментировал сегодняшнюю атаку РФ.

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