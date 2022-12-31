Вечером в субботу, 31 декабря, россияне ударили из артиллерии по поселку Надднепрянское в районе Херсона. В результате ранения получили двое детей.

Об этом глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич сообщил в телеграм-канале.

По его словам, снаряд взорвался недалеко от школы. В этот момент на улице находились 13-летний мальчик и его 12-летняя сестра. Они получили тяжелые осколочные ранения.

Пострадавших госпитализировали, за их жизни борются хирурги.

Напомним, сегодня РФ нанесла по Украине массированный удар. В Киеве разрушения зафиксированы в четырех районах, известно об одном погибшем и 22 пострадавших.

Кроме того, мы сообщали, что в Запорожской области в результате ракетного удара разрушены дома, пострадали трое взрослых и ребенок.

Война в Украине продолжается уже 311-й день. "Страна" следит за новостями 31 декабря в своем онлайне .

Ранее мы подводили итоги 310-го дня войны. Генштаб сообщил о последствиях позавчерашних обстрелов Украины. Арестович заявил, что РФ отправляет на Бахмут "непрекращающиеся волны пехоты". Путин и Си Цзиньпин по закрытой видеосвязи провели встречу.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" подробно рассказала о последних событиях, связанных с войной в Украине.