В новогодний вечер войска РФ ударили по Херсонской области. Тяжелые ранения получили двое детей
Вечером в субботу, 31 декабря, россияне ударили из артиллерии по поселку Надднепрянское в районе Херсона. В результате ранения получили двое детей.
Об этом глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич сообщил в телеграм-канале.
По его словам, снаряд взорвался недалеко от школы. В этот момент на улице находились 13-летний мальчик и его 12-летняя сестра. Они получили тяжелые осколочные ранения.
Пострадавших госпитализировали, за их жизни борются хирурги.
Напомним, сегодня РФ нанесла по Украине массированный удар. В Киеве разрушения зафиксированы в четырех районах, известно об одном погибшем и 22 пострадавших.
Кроме того, мы сообщали, что в Запорожской области в результате ракетного удара разрушены дома, пострадали трое взрослых и ребенок.
Война в Украине продолжается уже 311-й день. "Страна" следит за новостями 31 декабря в своем онлайне .
Ранее мы подводили итоги 310-го дня войны. Генштаб сообщил о последствиях позавчерашних обстрелов Украины. Арестович заявил, что РФ отправляет на Бахмут "непрекращающиеся волны пехоты". Путин и Си Цзиньпин по закрытой видеосвязи провели встречу.
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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" подробно рассказала о последних событиях, связанных с войной в Украине.