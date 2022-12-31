В результате ракетной атаки РФ 31 декабря в Запорожье повреждено электрооборудование. Обесточены 1 750 домов в одном из районов города.

Об этом сообщает Запорожское облэнерго.

Сейчас энергетики работают над возобновлением энергоснабжения.

"Впрочем, уже понятно, что устранить повреждения до конца текущих суток – как того хотелось бы и нашим потребителям, и нам – к сожалению, не удастся. Но мы не будем прекращать аварийно-ремонтные работы, пока свет не вернется в дом каждого запорожца.", - сообщает облэнерго.

Напомним, в Запорожской области в результате ракетного удара разрушены дома, пострадали трое взрослых и ребенок.

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