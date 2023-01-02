Ночью 2 января россияне в очередной раз атаковали беспилотниками Киевскую область.

Об этом сообщил глава Киевской ОВА Алексей Кулеба.

По его данным, россияне запустили несколько волн дронов-шахедов. Целились в объекты критической инфраструктуры. Работала ПВО.

Напомним, что также этой ночью россияне атаковали дронами Киев. Сообщалось о взрывах в Деснянском районе и об одном пострадавшем. В результате в столице ввели аварийные отключения электроэнергии.

Война в Украине продолжается уже 313-й день. "Страна" следит за новостями 2 января в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 312-го дня войны. В новогоднюю ночь по Украине РФ выпустила 45 беспилотников "Шахид", все они были сбиты. Большая часть - над Киевом и областью. В Херсоне всю ночь были удары, задевшие детскую областную больницу. Пострадали двое детей.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" разбирает перспективы развития военных событий в Украине.