Вечером в субботу, 31 декабря, в ряде регионов Украины объявлена воздушная тревога. Речь о южных, Днепропетровской и Луганской областях. Также тревога объявлена в Крыму.

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщил, что в воздушное пространство залетело минимум две группы "Шахидов". Они направляются в сторону Пологов, Днепра, Мелитополя и Николаева. Работает ПВО. Один дрон сбит.

Глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук подтвердил полет "Шахидов" в сторону региона. По его словам, они летят со стороны Запорожской области.

Напомним, сегодня, 31 декабря, РФ нанесла массированный удар по Украине.

Война в Украине продолжается уже 311-й день. "Страна" следит за новостями 31 декабря в своем онлайне .

Ранее мы подводили итоги 310-го дня войны. Генштаб сообщил о последствиях позавчерашних обстрелов Украины. Арестович заявил, что РФ отправляет на Бахмут "непрекращающиеся волны пехоты". Путин и Си Цзиньпин по закрытой видеосвязи провели встречу.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" подробно рассказала о последних событиях, связанных с войной в Украине.