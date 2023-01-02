В Деснянском районе Киева ночью беспилотник упал на проезжую часть. В доме рядом выбило окна
В столице, в Деснянском районе, в результате ночной атаки беспилотник упал на проезжую часть.
Об этом сообщает замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко в своем телеграм-канале.
Повреждены окна в доме, расположенном рядом, информация о пострадавших уточняется, добавил он.
Напомним, в Киеве ввели экстренные отключения света из-за повреждения объекта энергосистемы.
Также сообщалось, что в киевском метро произошел сбой в работе турникетов.
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