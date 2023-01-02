В столице, в Деснянском районе, в результате ночной атаки беспилотник упал на проезжую часть.

Об этом сообщает замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко в своем телеграм-канале.

Повреждены окна в доме, расположенном рядом, информация о пострадавших уточняется, добавил он.

Напомним, в Киеве ввели экстренные отключения света из-за повреждения объекта энергосистемы.

Также сообщалось, что в киевском метро произошел сбой в работе турникетов.

Война в Украине продолжается уже 313-й день. "Страна" следит за новостями 2 января в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 312-го дня войны .

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" разбирает перспективы развития военных событий в Украине.