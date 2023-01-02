2 января после ночных ударов по Киеву в метро скопились очереди. Городские паблики пишут, что в подземке сократилось количество работающих турникетов.

В КГГА сообщили, что проблемы с работой турникетов в метро Киева связаны со сбоем в работе автоматики из-за перепадов напряжения.

На данный момент в обычном режиме работают следующие станции:

"Героев Днепра", "Почайна", "Тараса Шевченко", "Контрактовая площадь", "Сырец", "Дворец Спорта", "Кловская", "Дружбы народов", "Выдубичи", "Славутич", "Осокорки", "Позняки", "Харьковская".

Напомним, сегодня в результате атаки дронов-камикадзе на Киевскую область поврежден объект критической инфраструктуры и дома.

Из-за повреждения объекта энергосистемы в Киеве ввели экстренные отключения света.

Война в Украине продолжается уже 313-й день. "Страна" следит за новостями 2 января в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 312-го дня войны . В новогоднюю ночь по Украине РФ выпустила 45 беспилотников "Шахид", все они были сбиты. Большая часть - над Киевом и областью. В Херсоне всю ночь были удары, задевшие детскую областную больницу. Пострадали двое детей.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" разбирает перспективы развития военных событий в Украине.