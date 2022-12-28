В Киеве, в субботу, 31 декабря, как и в другие дни, метрополитен будет работать до 22:00, а наземный общественный транспорт - до 22:30.

Об этом сообщили в КГГА.

Киевские власти напоминают, что комендантский час в столице начинается в 23:00 и длится до 05:00.

Власти призвали киевлян 31 декабря планировать возвращение домой заранее, учитывая ограничения и требования военного положения, напомнив, что находиться ночью на улице и других общественных местах запрещено.

Также в КГГА напомнили, что во время воздушной тревоги наземный транспорт, а также наземные участки метрополитена будут останавливаться.

Информацию о том, во сколько закрывается каждая станция столичного метрополитена, можно посмотреть здесь.

Напомним, комендантский час в Киеве будет действовать и в новогоднюю ночь. Празднований не предусмотрено.

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