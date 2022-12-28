Киевские власти рассказали, как будут работать метро и наземный общественный транспорт столицы на Новый год
В Киеве, в субботу, 31 декабря, как и в другие дни, метрополитен будет работать до 22:00, а наземный общественный транспорт - до 22:30.
Об этом сообщили в КГГА.
Киевские власти напоминают, что комендантский час в столице начинается в 23:00 и длится до 05:00.
Власти призвали киевлян 31 декабря планировать возвращение домой заранее, учитывая ограничения и требования военного положения, напомнив, что находиться ночью на улице и других общественных местах запрещено.
Также в КГГА напомнили, что во время воздушной тревоги наземный транспорт, а также наземные участки метрополитена будут останавливаться.
Информацию о том, во сколько закрывается каждая станция столичного метрополитена, можно посмотреть здесь.
Напомним, комендантский час в Киеве будет действовать и в новогоднюю ночь. Празднований не предусмотрено.
Также мы писали, что 19 декабря в Киеве на Софийской площади открыли главную елку Украины.
Кроме того, рассказывали, как города Украины готовятся встречать Новый год.
Война в Украине продолжается уже 308-й день. "Страна" следит за новостями 28 декабря в своем онлайне.
Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".
Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.
Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказала о последних событиях, связанных с войной в Украине.