Новый год украинцы будут встречать с теплой погодой - морозов не предвидится, а 1 января возможен дождь. Завтра же, 27 декабря, дождь и мокрый снег охватят большинство регионов Украины.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, температура воздуха до конца недели и 2022 года "будет плескаться преимущественно в "плюсовых" теплых ваннах" с колебаниями, но ниже нуля опускаться не будет".

Завтра в Украине погода "будет некомфортной, потому что к осадкам присоединится порывистый, временами сильный, ветер", сообщила Диденко.

Максимальная температура воздуха в большинстве областей будет +3...+9 градусов, на северо-востоке и востоке ожидается +1...+3 градуса.

В Киеве уже сегодня вечером пойдет мокрый снег, а завтра в столице будет преимущественно дождь. Ветер ожидается порывистый. Температура воздуха в ближайшую ночь в Киеве будет от 0 до -1 градуса, днем ожидается около +5 градусов.

В дальнейшем осадки в Украине до конца 2022 года маловероятны, и лишь 1 января возможен дождь.

"До конца 2022 и в начале 2023 будет преобладать теплая погода", - подытожила синоптик.

Тем временем ранее мы писали о том, что в Японии бушует сильнейший снегопад.

А на США обрушился снежный апокалипсис. Синоптики назвали его "циклон-бомба" с арктическими ветрами и морозами до -45 градусов.